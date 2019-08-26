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В Киеве пьяный мужчина устроил лобовое ДТП и сбежал: видео

понедельник, 26 августа 2019, 23:58
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Вечером в понедельник, 26 августа, в Киеве на бульваре Дружбы народов столкнулись два автомобиля.

Видео задержания одного из водителей публикует "Киев Оперативный".

Столкнулись автомобили Ssang Yong и BMW. Сразу после аварии водитель BMW скрылся с места происшествия. Однако, сотрудникам правоохранительных органов удалось найти авто, а рядом с ним – водителя.

Как отмечается, мужчина, являвшийся водителем BMW, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Он также утверждал, что не был за рулем.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полиция установила обстоятельства смертельной аварии с участием BMW в Киеве, как оказалось, автомобиль влетел в ограждение подземного перехода после столкновения с другим авто, которое входило в поворот.

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