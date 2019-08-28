В Киеве парня выбросили на дорогу с перерезанным горлом: фото и видео с места трагедии

В ночь на 28 августа в Киеве на Окружной дороге из автомобиля выбросили молодого человека, у которого было перерезано горло.

Как сообщает "Информатор", раненый парень прошел несколько десятков метров, после чего скончался.

Помочь пострадавшему пытались проезжающие мимо водители, но спасти его им не удалось.

Очевидцы рассказали, что парень шел неровной походкой и пытался остановить другие автомобили. Мужчина подумал, что парень пьян, но все же остановился и вышел из автомобиля. Здесь он увидел, что одежда раненого молодого человека вся промокла от крови.

Перед смертью парень произнес слово "такси", но никто не понял, был тот водителем или пассажиром.

Другие очевидцы рассказали, что парня выбросили на обочину из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета.

Полиция начала расследование трагедии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Запорожье произошло жестокое убийство, по данным журналистов, был убит местный криминальный авторитет.