В Киеве таксисты жестоко избили пешехода из-за замечания: опубликованы фото

Таксисты службы UBER избили пешехода, который мешал им проехать по тротуару.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

По словам пострадавшего пешехода Максима, он вышел погулять с собакой. Однако в какой-то момент его чуть не задавили авто, которые мчались тротуаром, объезжая пробку. Пешеход не стал молчать, а высказал свое мнение, возмущенный тем, что машины гоняют возле жилого дома и училища. Потом он начал снимать поток на телефон, но это не понравилась таксистам службы UBER, которые также ехали в чреде.

Пятеро таксистов вышли из авто и начали бить Максима. Он отметил, что у них в руках было что-то похожее на монтировки или биты. Первый удар нанесли сзади, далее били мужчину уже без сознания по лицу, шее, ключицам. На помощь жертве нападения из зданию училища выбежали несколько мужчин (работники или тренеры детских команд). Таксисты испугались и бросили Максима на газон, а сами сели в авто и скрылись.

Мужчины, которые поспешили на помощь, вызвали полицию и медиков. Последние прибыли оперативно, а правоохранители так и не приехали. "Скорая" забрала пострадавшего в больницу, так и не дождавшись полицейских.

Как сообщал "Апостроф", 31 мая в Киеве водитель мопеда жестоко избил водителя легковушки и разбил стекло автомобиля.