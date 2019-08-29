В Киеве жестоко убили молодого таксиста: первые подробности

Рядом с Кольцевой дорогой в Киеве было обнаружено тело убитого водителя такси.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает УНН.

Как отмечается, тело мужчины 1997 года рождения, который работал таксистом, обнаружили рядом с остановкой общественного транспорта “Южная Борщаговка” на Кольцевой дороге. На шее убитого была колотая рана.

Через некоторое время на одной из улиц Святошинского района был обнаружен автомобиль, на котором работал покойный. В салоне обнаружены следы крови.

Рассматривается версия, что убийство было совершено во время ограбления.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье произошло жестокое убийство, по данным журналистов, был убит местный криминальный авторитет.