RU  UA  EN

четверг, 29 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 августа

20:05
​В сеть слили фото новейшего смартфона Huawei
20:04
Объединение России и Беларуси: стало известно о важном шаге США
19:59
Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов
19:50
Английское проклятие: Шахтер узнал соперников по Лиге чемпионов
19:40
Верховная Рада избрала нового главу СБУ: результаты голосования
19:29
В Киеве воры совершили дерзкое нападение на прохожего: фото преступников
19:26
Город с нуля: как строили и разрушали столицу Вестероса для съемок "Игры престолов"
19:21
Ястремская добыла историческую победу на US Open
19:19
Депутаты избрали главу МИД Украины
19:03
Заря - Эспаньол: стартовые составы
18:58
Супрун ушла в отставку: подробности и реакция сети
18:56
Обрушение дома в Дрогобыче: стало известно о первых задержаниях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве жестоко убили молодого таксиста: первые подробности

четверг, 29 августа 2019, 15:15
переглянути новину українською

Рядом с Кольцевой дорогой в Киеве было обнаружено тело убитого водителя такси.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает УНН.

Как отмечается, тело мужчины 1997 года рождения, который работал таксистом, обнаружили рядом с остановкой общественного транспорта “Южная Борщаговка” на Кольцевой дороге. На шее убитого была колотая рана.

Через некоторое время на одной из улиц Святошинского района был обнаружен автомобиль, на котором работал покойный. В салоне обнаружены следы крови.

Рассматривается версия, что убийство было совершено во время ограбления.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье произошло жестокое убийство, по данным журналистов, был убит местный криминальный авторитет.

Фотовзгляд

Все галереи
Торжественное заседание Верховной Рады Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: