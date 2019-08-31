Все окутано густым черным дымом: фото и видео пожара в новой многоэтажке в Киеве

В субботу, 31 августа, в Киеве произошел масштабный пожар на строительстве одного из жилых комплексов.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, публикуя фото с места ЧП.

"Серьезный пожар в Киеве на ул. Бережанская, 15: горит 100м. кв. утеплителя на строительстве ЖК "Бережанский". На месте бойцы ГСЧС. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении.

На фото действительно видно мощный столб дыма, который поднимется вверх темным пятном.

"ЖК "Бережанский" тонирует окна", - комментируют ЧП в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ковеле Волынской области в районе Сельмаша произошел пожар в многоэтажном доме, дым был виден на весь город.

Кроме того, в центре Киева вспыхнул серьезный пожар возле торгового центра "Глобус".