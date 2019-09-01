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"Прикрывалась" ребенком: под Киевом поймали наглую воровку, фото

воскресенье, 01 сентября 2019, 18:33
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Сотрудники полиции Белой Церкви, Киевской области, по горячим следам задержали женщину, которая подозревается в краже золотого крестика.

Об этом сообщается на Facebook странице "Патрульная полиция Белой Церкви".

Инцидент произошел вечером в пятницу, 30 августа, около 19:00. Полицейские получили сообщение от гражданки, которая утверждала, что неизвестная женщина с ребенком срезала золотой крестик с шеи ее крестницы и побежала в сторону магазина.

"Ориентировку получили все экипажи. Проходит несколько минут обследования прилегающей территории - как полицейским поступает еще один подобный "грабеж". Тем не менее, стражам порядка удалось задержать воровку с краденым. А на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 августа в Киеве несколько воровок ограбили иностранца на железнодорожном вокзале.

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