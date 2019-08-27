В Киеве поймали наглых воровок, обокравших иностранца: фото

Во вторник, 27 августа, в Киеве несколько воровок ограбили иностранца на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Так, пострадавший иностранец обратился за помощью к правоохранителям. Те тут же задержали грабительниц.

Но в руки правоохранителей воровки без боя сдаваться не собирались. "Одна из женщин достала газовый баллончик и распылили его в лицо полицейскому. Врачи "скорой" оказали правоохранителю медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве.

Правонарушительниц доставили в отделение полиции. Известно, что напавшая - 36-летняя жительница Закарпатской области, ранее уже была уличена в карманных кражах. В ее банду входили еще трое женщин - 1992, 1997 и 1999 годов рождения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.

Ранее в Киеве воровка, украв телефон из кармана пассажирки метро, устроила жалобный "концерт" в отделении полиции.

Также в сети появилось несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева.