RU   UA   EN  

суббота, 18 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 мая

00:26
В Киеве поймали молодую уличную воровку: опубликованы фото
00:10
Латвия - Россия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
00:10
Дания - США: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

17 мая

23:54
​В Полтаве похоронили погибшего под Дебальцево украинского героя: фото
23:25
Кто приедет на инаугурацию Зеленского: появился список иностранных вип-персон
22:59
​Коломойский озвучил свои планы на президентский срок Зеленского
22:50
Соратника Зеленского раскритиковали за шутку об изнасиловании
22:31
Свергли гадов: экс-депутат Госдумы привел Украину в пример россиянам
22:22
Уволились все инспекторы: в Одесской области произошел крупный скандал с чиновниками
21:58
На Донбассе в здании банка произошел взрыв: фото с места смертельного ЧП
21:35
Указ о роспуске Рады уже готов: журналисты опубликовали документ
21:31
​Зеленский пригласил на инаугурацию всех желающих: названо место встречи
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве поймали молодую уличную воровку: опубликованы фото

суббота, 18 мая 2019, 00:26
переглянути новину українською

В Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что злоумышленница орудовала с "приятельницами", и полицейские, которые патрулировали район, за ними следили. Воровка была поймана "на горячем", а гаджет – возвращен хозяйке.

Была выяснена личность задержанной – она оказалась 27-летней жительницей Закарпатской области, и уже была судима за похожее нарушение.

По факту правонарушение было открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева и несколько раз ею рассчиталась, покупая продукты питания.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: