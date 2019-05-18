В Киеве поймали молодую уличную воровку: опубликованы фото

В Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что злоумышленница орудовала с "приятельницами", и полицейские, которые патрулировали район, за ними следили. Воровка была поймана "на горячем", а гаджет – возвращен хозяйке.

Была выяснена личность задержанной – она оказалась 27-летней жительницей Закарпатской области, и уже была судима за похожее нарушение.

По факту правонарушение было открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева и несколько раз ею рассчиталась, покупая продукты питания.