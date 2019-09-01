В автомобиле под Киевом обнаружили жуткую находку: видео и фото

В воскресенье, 1 сентября, в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области обнаружили труп мужчины в автомобиле.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как рассказали правоохранители, около 9 утра в полицию сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на одной из улиц припаркован простреленный автомобиль, внутри которого находится тело мужчины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и руководство полиции Киевской области. В ходе следственных действий установлено, что в салоне автомобиля находится труп мужчины возрастом около 50 лет, оружие и предсмертная записка.

Детали события и обстоятельства смерти устанавливаются. Продолжается следствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 августа, утром в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили обезглавленное тело мужчины, погибший оказался ветераном антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.