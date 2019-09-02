В Киеве жестко наказали наглого грабителя: опубликованы фото

В Киеве задержали грабителя, который срывал драгоценности с девушек в одном из районов города.

Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

"А этот ценитель чернозема был задержан ночью на Гната Юры за срыв золотой цепочки и украшений у женщин. Задерживали его местные мужчины вместе с правоохранителями.

Ранее он уже отбывал наказание за грабеж. Ему не привыкать", - говорится в сообщении.

Также в сообществе опубликовали фотографии задержания.

Полиция устанавливает причастность данного лица к другим аналогичным преступлениям.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Киевом, в Василькове, задержали банду грабителей, которые попытались ограбить квартиру в тот момент, когда хозяева находились на отдыхе.