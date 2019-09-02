RU  UA  EN

понедельник, 2 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 сентября

09:34
Звездный игрок помог "Реалу" избежать унижения в чемпионате Испании: видео
09:29
Тело закопали в поле: под Запорожьем зверски убили таксиста, фото
09:27
Уничтоженные дома и затопленные улицы: появилось первое видео последствий урагана "Дориан"
09:12
​Что происходит с гривной после выходных: официальный курс на 2 сентября
09:10
Человек с яйцами: Коломойский раскрыл схемы Крючкова в "Центрэнерго"
08:58
В Германии проучили сторонника ДНР: все попало на видео
08:47
В Киеве жестко наказали наглого грабителя: опубликованы фото
08:37
Свитолина установила личный рекорд и вышла в четвертьфинал US Open: видео
08:13
Стало известно о гибели на Донбассе бойца ВСУ: трагические новости с фронта
08:00
День нотариата в Украине и именины Виктора: какой праздник 2 сентября
07:51
Намечается встреча: в сети едко высмеяли фото главаря ДНР с памятником убитому Захарченко
07:28
Хотел "проскочить": под Ровно мотоциклист попал в страшное ДТП, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве жестко наказали наглого грабителя: опубликованы фото

понедельник, 02 сентября 2019, 08:47
переглянути новину українською

В Киеве задержали грабителя, который срывал драгоценности с девушек в одном из районов города.

Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

"А этот ценитель чернозема был задержан ночью на Гната Юры за срыв золотой цепочки и украшений у женщин. Задерживали его местные мужчины вместе с правоохранителями.

Ранее он уже отбывал наказание за грабеж. Ему не привыкать", - говорится в сообщении.

Также в сообществе опубликовали фотографии задержания.

Полиция устанавливает причастность данного лица к другим аналогичным преступлениям.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Киевом, в Василькове, задержали банду грабителей, которые попытались ограбить квартиру в тот момент, когда хозяева находились на отдыхе.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: