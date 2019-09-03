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Остановился не сразу: в Киеве таксист снес пешехода на дороге, фото

вторник, 03 сентября 2019, 21:58
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Во вторник, 3 сентября, в Деснянском районе Киева автомобиль такси сбил мужчину на проезжей части дороги.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua".

Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема. Автомобиль "Жигули" с шашкою такси совершил наезд на пешехода.

"Водитель такси после того как совершил наезд– остановился не сразу. Спустя 10-15 метров. Пострадавшего человека забрала карета скорой помощи, в сознании. Информация о происшествии и состоянии человека устанавливается", – говорится в сообщении.

Произошло ли ДТП на пешеходном переходе или на обычной проезжей части – не сообщается.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео момента резонансного ДТП в Киеве на мосту Патона, которое произошло 2 сентября.

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