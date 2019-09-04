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В Украине поймали банду воров, грабивших элитные дома: опубликованы фото

среда, 04 сентября 2019, 18:53
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Полицейские задержали дерзких грабителей, которые грабили элитные дома и совершали нападения по всей Украине.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram, публикуя фото преступников.

Уточняется, что задержания проводились в Одессе и в Николаеве, но банда отметилась преступлениями по всей территории Украины.

Преступники действовали хитро и просчитывали каждый шаг. Они забирались в дома, когда хозяева еще отдыхали, а именно под утро. В домах находили ценные вещи, а украденное забирали с собой и убегали.

Члены банды задержаны по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия по ст. 185 ч.5, 187 и 257 УК Украины.

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Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом поймали опасную банду грабителей-иностранцев.

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