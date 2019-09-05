На учебу на "скотовозках": в Киеве разгорается школьный скандал, видео

Жители села Петропавловская Борщаговка под Киевом пожаловались на условия, в которых их детей возят на школьных автобусах.
Соответствующее видео публикует в Facebook общественная активистка Елена Горб.
На видео можно увидеть полностью заполненный салон автобуса, в котором дети едут стоя.
"Обеспечение доступа к бесплатному среднему образованию для детей Чайки выглядит так", – говорится в подписи к видео ("Чайка" - жилой комплекс, расположенный на территории Петропавловской Борщаговки.
Однако позже активистка удалила свое видео из-за жалоб других родителей.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине разгорелся скандал с участием первоклассников одной из киевских школ, которых озадачили декламированием стихов в честь президента Украины Владимира Зеленского и его окружения на первой в их жизни линейке.