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На учебу на "скотовозках": в Киеве разгорается школьный скандал, видео

четверг, 05 сентября 2019, 11:24
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Жители села Петропавловская Борщаговка под Киевом пожаловались на условия, в которых их детей возят на школьных автобусах.

Соответствующее видео публикует в Facebook общественная активистка Елена Горб.

На видео можно увидеть полностью заполненный салон автобуса, в котором дети едут стоя.

"Обеспечение доступа к бесплатному среднему образованию для детей Чайки выглядит так", – говорится в подписи к видео ("Чайка" - жилой комплекс, расположенный на территории Петропавловской Борщаговки.

Однако позже активистка удалила свое видео из-за жалоб других родителей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине разгорелся скандал с участием первоклассников одной из киевских школ, которых озадачили декламированием стихов в честь президента Украины Владимира Зеленского и его окружения на первой в их жизни линейке.

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