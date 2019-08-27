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Первоклассников в Украине заставили учить стихи о Зеленском и его соратнике: в сети волна гнева

вторник, 27 августа 2019, 17:57
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В Украине разгорелся скандал с участием первоклассников одной из киевских школ, которых озадачили декламированием стихов в честь президента Украины Владимира Зеленского и его окружения на первой в их жизни линейке.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook Ольга Боравлева.

"Я думала, что смогу сдержаться. Но нет. Это скрин из нашего родительского вайбера. Искать новую школу?) Или у вас такая же дичь?" – написал она, не сдерживая эмоций возмущения.

Родительницу возмутил и политический посыл этой поэзии.

"Как связали политику и 1 сентября? У меня испанский стыд. Вместо жизненных ценностей, ориентиров, мотивационных напутствий об учебе", - удивляется женщина.

В сети такая новость вызвала волну гнев и возмущения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мариуполе разгорелся скандал из-за издевательств и избиения школьника.

Также на Волыни разгорелся скандал вокруг школьника из многодетной семьи.

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