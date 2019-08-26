Едва не повторили "подвиг" Зайцевой: момент жуткого ДТП под Запорожьем попал на видео

В воскресенье, 25 августа, в городе Мелитополь Запорожской области столкнулись два авто и вылетели на тротуар.

Об этом сообщает ресурс Gazeta.zp.ua.

Инцидент произошел в центре города, на перекрестке улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого. Там столкнулись автомобили марки Оpel и Volkswagen.

"Микроавтобус Оpel ехал по проспекту и на красный сигнал светофора решил повернуть влево. В этот момент ему навстречу "летел" Volkswagen на большой скорости. Произошло столкновение. От удара автомобили оказались на тротуаре", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в момент аварии на тротуаре стояли люди, которые хотели перейти дорогу. На них вылетели машины - пять пешеходов, включая ребенка, чудом спаслись.

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