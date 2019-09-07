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Под Киевом поймали банду серийных грабителей: опубликованы фото

суббота, 07 сентября 2019, 12:08
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Сотрудники полиции задержали в Киевской области нескольких человек, которых подозревают в осуществлении краж из дачных домов.

Об этом сообщает глава полиции области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

Как отмечается, грабежи проводились в Васильковском районе. Злоумышленники проникали в дома, пока их хозяева отсутствовали и выносили оттуда все, что попадало под руку. Награбленное сдавали в ломбард.

Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие и наркотические вещества.

Группу подозревают в 18 эпизодах проникновения в дома.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 сентября в Киевской области была задержана банда, которая с применением насилия ограбила частный дом состоятельной семьи и украла большое количество ювелирных изделий.

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