Под Киевом поймали банду серийных грабителей: опубликованы фото

Сотрудники полиции задержали в Киевской области нескольких человек, которых подозревают в осуществлении краж из дачных домов.

Об этом сообщает глава полиции области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

Как отмечается, грабежи проводились в Васильковском районе. Злоумышленники проникали в дома, пока их хозяева отсутствовали и выносили оттуда все, что попадало под руку. Награбленное сдавали в ломбард.

Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие и наркотические вещества.

Группу подозревают в 18 эпизодах проникновения в дома.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 сентября в Киевской области была задержана банда, которая с применением насилия ограбила частный дом состоятельной семьи и украла большое количество ювелирных изделий.