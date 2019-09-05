RU  UA  EN

четверг, 5 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 сентября

21:00
Идеальный сезон: "миллионы" туристов в Крыму показали одним фото
20:41
В Украине задержали опасную банду "гастролеров": опубликованы фото и видео
20:27
Где смотреть онлайн Свитолина - Уильямс: расписание трансляций
20:18
Домашний кетчуп из помидоров: простой и вкусный рецепт на зиму
20:14
В Киеве смертельно больной мужчина устроил кровавую драму: опубликованы фото
20:04
"Замахнулись" на Таиланд: Россия отметилась наглой кражей, опубликовано фото
19:56
Настоящая жара еще вернется: синоптики дали детальный прогноз на осень в Украине
19:47
Зеленский попал на жесткую карикатуру из-за освобождения Цемаха
19:40
Возлюбленный Свитолиной дал свой прогноз на историческую битву украинки на US-Open
19:34
Под Винницей простились с молодым бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе: фото и видео
19:20
Крыму и не снилось: туристы в Кирилловку летят на вертолетах, сеть позабавило видео
19:00
Российский топ-чиновник оконфузился на важном мероприятии: все попало на видео
Все новости

В Украине задержали опасную банду "гастролеров": опубликованы фото и видео

четверг, 05 сентября 2019, 20:41
переглянути новину українською

В Киевской области правоохранители задержали банду, которая нападала и грабила дома.

Об этом сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

По его словам, пятеро злоумышленников в масках в мае этого года в Бориспольском районе с применением насилия ограбили частный дом состоятельной семьи и украли большое количество ювелирных изделий и деньги.

После этого полицейским удалось установить личности членов банды "гастролеров", которые сами родом с Волынской области. Их задержали 5 сентября, когда они ночью пытались ограбить частный дом уже в Броварском районе. На этот раз их попытка оказалась неудачной.

Спецназовцы, криминальная полиция, следователи и прокуратура Киевской области были готовы к криминальным действиям нарушителей закона. Их задержали штурмом по "горячим" следам.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали грабителя, который срывал драгоценности с девушек в одном из районов города.

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: