В Украине задержали опасную банду "гастролеров": опубликованы фото и видео

В Киевской области правоохранители задержали банду, которая нападала и грабила дома.

Об этом сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

По его словам, пятеро злоумышленников в масках в мае этого года в Бориспольском районе с применением насилия ограбили частный дом состоятельной семьи и украли большое количество ювелирных изделий и деньги.

После этого полицейским удалось установить личности членов банды "гастролеров", которые сами родом с Волынской области. Их задержали 5 сентября, когда они ночью пытались ограбить частный дом уже в Броварском районе. На этот раз их попытка оказалась неудачной.

Спецназовцы, криминальная полиция, следователи и прокуратура Киевской области были готовы к криминальным действиям нарушителей закона. Их задержали штурмом по "горячим" следам.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали грабителя, который срывал драгоценности с девушек в одном из районов города.