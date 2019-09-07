В Киеве разыскивают опасного маньяка: опубликованы фото

Правоохранители разыскивают в Киеве мужчину, который подозревается в изнасиловании: камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого.

Соответствующие кадры опубликованы отделом коммуникации столичной полиции.

Как отмечается, мужчина, изображенный на фото, подозревается в насильственных действиях сексуального характера по отношению к девушке.

Следователи Деснянского управления полиции расследуют уголовное производство.

Приметы злоумышленника: на вид возрастом 40 лет, рост 180-185 см, темно-русые волосы с залысинами. Был одет в светлую рубашку в клетку, джинсовые синие шорты ниже колена и темные кроссовки с белой подошвой. При себе имел черную сумку через плечо.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве произошел вопиющий инцидент: в парке Андрея Малышко мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 38-летнюю женщину на глазах у ее 14-летней дочери.