В Киеве произошло смертельное ЧП с мужчиной на озере: фото

В ночь на воскресенье, 8 сентября, в Киеве произошло смертельное ЧП на озере - утонул мужчина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Утро начинается не с кофе… Утопленник, 2-е Теремки, за "Спорт лайфом", полиция на месте. Приблизительно Конева 10/1", - сказано в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента.

Как сообщал "Апостроф", 7 сентября столичные спасатели обнаружили тело женщины в озере в Деснянском районе. Причину трагедии установит следствие.

Напомним, 26 августа на побережье Азовского моря в городе Бердянск Запорожской области произошла страшная трагедия: там обнаружили тело 62-летнего мужчины, который утонул.

25 августа под Одессой погиб 21-летний иностранец, которого не удалось спасти после ЧП в море.