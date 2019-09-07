В Киеве произошла смертельная трагедия на озере: подробности ЧП

В субботу, 7 сентября, столичные спасатели обнаружили тело женщины в озере в Деснянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 08:38 спасатели получили сигнал о том, что в озере Алмазное находится тело человека. Прибыв на место, они обнаружили на поверхности воды в четырех метрах от берега тело 37-летней женщины.

Утопленницу достали с помощью шанцевого инструмента и передали работникам правоохранительных органов. Причину трагедии установит следствие.

Напомним, 26 августа на побережье Азовского моря в городе Бердянск Запорожской области произошла страшная трагедия: там обнаружили тело 62-летнего мужчины, который утонул.

Как сообщал "Апостроф", 25 августа под Одессой погиб 21-летний иностранец, которого не удалось спасти после ЧП в море.