Жлобы против пешеходов: в сети показали фото наглых "героев парковки" в Киеве

В столице Украины, Киеве, некоторые владельцы автомобилей продолжают нарушать правила парковки и перекрывают проход для пешеходов.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram канале "DTP KIEV CHAT".

Двух таких "героев парковки" заметили в проходе между детским садом и новым жилым комплексом. Один автомобиль был припаркован в пешеходной зоне, но полностью проход не закрывал, однако рядом с ним счел возможным припарковаться другой "герой". Как можно увидеть на фото, мамы с детскими колясками вынуждены обходить его по краю тротуара.

Еще одного "героя" нашли на улице Сумской. Он припарковался на узком тротуаре, также перекрыв проход для пешеходов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве хам на элитном авто нагрубил девушке за замечание о парковке его машины.