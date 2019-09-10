В Киеве "герой парковки" попал в скандал из-за оскорблений женщины: сеть возмутило видео

В Киеве хам на элитном авто нагрубил девушке за замечание о парковке его машины.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Михаила Максимовича в столице. Там водитель поставил свой внедорожник на тротуаре, оставив мало места для пешеходов.

"Доброе утро" это когда тебя называют дурой и шлюхой потому, что попросила водителя Mercedes (AA0002CP) подвинуть машину так, чтобы она не мешала пешеходам", - написали в сети и опубликовали видео.

Пользователей возмутил такой поступок наглого мужчины.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве "герою парковки", который оставил свое авто в неположенном месте, устроили неприятный "сюрприз".