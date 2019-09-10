Мнения разделились: в сети показали, чем кормят детей в школах Киева

Жители Киева активно обсуждают в социальных сетях питание в школах для своих детей: некоторые жалуются на отвратительное качество еды, другие же – сообщают об успешном внедрении изменений.

Соответствующие посты можно увидеть на Facebook странице "Батьки SOS".

В частности, один из родителей учащихся гимназии "Киевская Русь" опубликовал фото завтрака своего ребенка.

"Сижу, и не могу выдохнуть. От бешенства. Такого позора в школах я не помню с лихих 90-ых… Что это? Что происходит? За что вы так не любите наших детей? 09.09.2019 Гимназия "Киевская Русь", завтрак для малышей за бюджетные деньги", – пишет пользователь Александр Крикунов.

В то же время, родители 306 школы Деснянского района, наоборот, докладывают о своих успехах в изменении системы питания.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", жители села Петропавловская Борщаговка под Киевом пожаловались на условия, в которых их детей возят на школьных автобусах.