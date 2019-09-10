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В Киеве коп спас мужчину от страшной смерти и стал героем сети: фото и видео

вторник, 10 сентября 2019, 01:22
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Житель одной из многоэтажек на проспекте Бажана в Киеве собирался выпрыгнуть из окна, однако полицейскому удалось поговорить с ним и убедить его не совершать суицид.

Об этом сообщается на Facebook странице "Патрульная полиция Украины".

Как отмечается, житель квартиры на 17 этаже выкарабкался из окна и уже сидел на парапете, готовясь прыгать вниз. Его жена, которая в этот момент находилась дома, вызвала полицию.

Прибывшие на место спасатели, врачи и полицейские пытались выйти на контакт с мужчиной, однако тот повторял: "Жизнь никчемна и все проблемы кончатся, когда я прыгну". Подойти к мужчине незаметно было невозможно.

Однако командир роты патрульной полиции Виталий Задорожный решил применить другой подход ведения переговоров и рассказал мужчине про свою историю жизни и ситуации, которые он пережил на службе.

"Виталий нашел нужные слова, после которых мужчина решил закурить и согласился, что его жизнь не так уж и сложна. После откровенного разговора мужчина дал Виталию руку и вернулся в квартиру. Теперь им занимаются врачи", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 8 сентября, в Киеве мужчина совершил самоубийство с помощью флакона духов - он разбил бутылку и нанес себе глубокие порезы.

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