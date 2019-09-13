Следователь и судья влипли в новый скандал в деле о ДТП с Зайцевой: опубликован документ

Закрыли одно из дел, которое касается смертельного ДТП в центре Харькова с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом сообщает журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

Закрыто дело экспертов-техников из научно-исследовательского института Бокариуса, которые не вычислили скорость авто Lexus Зайцевой. Также есть доказывающий это документ по решению суда.

По словам Доцяк, закрыл дело следователь ГУ Нацполиции в Харьковской области Ваге Коцинян. Адвокат обвиняемого Дронова Сергей Перепелица пытался обжаловать такое решение в суде, однако судья Киевского райсуда Валентина Божко решила, что Коцинян прав.

Как отметила журналистка, Перепелица будет обжаловать в апелляции закрытие производства, пытаться изменить подследственность, а также добиваться назначения независимой комиссии. Именно она должна определить, была ли возможность у экспертов харьковского НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса установить скорость авто Зайцевой, кто первым нарушил и создал опасность, тяжесть нарушения и степень вины обоих и границы перекрестка.

Как сообщал "Апостроф", виновница смертельного ДТП в центре Харькова Елена Зайцева отбывает наказания в исправительном центре на территории Днепропетровской области.