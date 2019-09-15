В Киеве произошло опасное ДТП с переворотом: опубликованы фото и видео

В воскресенье, 15 сентября, в Киеве столкнулись два авто, в результате этого одна машина перевернулась и влетела в заброшенный шиномонтаж.

Об этом сообщает издание "Информатор".

ДТП произошло в Деснянском районе столицы. Там столкнулись два автомобиля марки Renault. После этого один перевернулся.

Водитель Renault Symbol рассказал, что двигался по улице Генерала Ватутина в сторону улицы Драйзера в четвертой полосе. Автомобиль с третьей полосы пошел на разворот и ударил его в бок, что стало причиной потери управления. Renault вылетел в забор заброшенного шиномонтажа и перевернулся на бок.

Водитель и пассажир от госпитализации отказались, они получили ссадины и испуг. Второй участник аварии признал свою неправоту. Обстоятельства ДТП выяснял экипаж патрульной полиции.

Как сообщал "Апостроф", 15 сентября в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошла серьезная авария: автомобиль Mercedes G-класса протаранил Volkswagen такси, в салоне которого ехал пассажир с ребенком.