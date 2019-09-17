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В Киеве устроили кровавую резню в кафе: опубликованы фото с места

вторник, 17 сентября 2019, 18:51
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Фото: пресс-служба полиции Киева

В Киеве в кафе устроили кровавые разборки, которые закончились для одного из участников тяжелыми ножевыми ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, публикуя фото с места ЧП.

Так, в понедельник, 16 сентября, около 18 часов, в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение от врача о госпитализации 35-летнего жителя города Умань.

Мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости обнаружили возле кафе.

Оказалось, что один из посетителей во время конфликта нанес ножевые ранения своему оппоненту по спору. Злоумышленником оказался 48-летний житель Киева, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. Его задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве устроили кровавую резню возле озера.

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