Киев и область предупредили о приближении урагана

На столицу Украины и Киевскую область движется ураган. По данным Укргидрометцентра, 18 сентября порывы ветра в Киеве будут достигать 15-20 м/с.

Специалисты присвоили "желтый" уровень опасности погодным условиям в столице и области.

Также в ведомстве уточнили, что в Киевской области 18 сентября днем порывы ветра также будут достигать 15-20 м/с.

На Западе Украины ночью и днем порывы ветра будут аналогичными.

Напомним, что с 17 до 21 сентября ожидается похолодание по всей территории Украины. Дожди охватят большинство областей, а в некоторых из них будут фиксироваться сильные порывы ветра.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в среду, 18 сентября, в Украине будут идти периодические дожди и похолодает еще на несколько градусов.