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Герой или террорист: в сети разгорелся спор вокруг захвата моста в Киеве

четверг, 19 сентября 2019, 10:40
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Украинцы в сети активно обсуждают поступок военнослужащего Алексея Белько, который вечером 18 сентября заблокировал мост Метро в Киеве и угрожал его взорвать.

В КИЕВЕ ВООРУЖЕННЫЙ МУЖЧИНА УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ МОСТ: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

По предварительным данным, Белько требовал "остановить капитуляцию на Донбассе". В то же время, по другим источникам, его поступок был обусловлен личными мотивами.

Участник боевых действий на Донбассе Роман Семисал на своей странице в Facebook рассказал, что был знаком с Алексеем.

"Я не знал еще, какие требования он выдвигал, но догадывался. Потом прочитал, что Алексей требует от новой власти прекратить капитуляции на Донбассе… Я не одобряю его поступка, но полностью разделяю его позицию: то, что делает нынешняя власть - отвод войск, формула Штайнмайера, позорный обмен пленными, разговоры о потеплении отношений с РФ, прекращение сотрудничества с американскими военными инструкторами - это капитуляция! Не за это Алексей подвергал себя опасности погибнуть на войне. Я его не оправдываю, но понимаю его отчаяние и боль. Боль солдата, которому изменяет Родина", – пишет Семисал.

В то же время, другие пользователи негативно восприняли действия Белько. Некоторые отмечают, что не стоит "разгонять зраду" и критиковать руководство Украины за действия в сторону решения конфликта на Донбассе. Другие же считают, что вне зависимости от мотивации военного – угроза терроризма в центре столицы недопустима.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.

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