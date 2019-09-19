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Пожизненное не заслужил: появились новые подробности о киевском террористе

четверг, 19 сентября 2019, 12:36
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Участник АТО Алексей Белько, который 19 сентября перекрыл мост Метро в Киеве и угрожал его взорвать, сделал это по личным причинам и не руководствовался политическими мотивами.

Об этом на своей странице в Facebook пишет активист и военный Олег Голтвянский.

По его словам, инцидент произошел из-за проблем с девушкой бойца, а сам Белько, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения.

"Однако Алексей Белько боец спецназа, участник АТО, патриот и просто хороший человек. Как я раньше говорил: "Своих не бросаем". Парень хоть и натворил недобрых дел, но слава Богу никого не убил и ничего не взорвал (хотя мог). Тут проблема другая - отсутствие реабилитации и возможности интеграции в общество, после войны. Он просто хотел привлеч к себе внимание. Поэтому я буду помогать ему всеми возможными силами", – пишет Голтвянский.

Как отмечается, Белько уже нашли адвоката. Ему будут стараться сократить будущий тюремный срок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро были переполнены.

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