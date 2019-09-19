Теракт на мосту в Киеве: полиция шокировала решением по подозреваемому

Алексей Белько, который 18 сентября перекрыл мост Метро в Киеве и угрожал его взорвать, не будет обвиняться в подготовке терроризма.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Крищенко.

Как отмечается, полиция инкриминирует ему хулиганство и неправдивое сообщение о минировании.

"В прокуратуре уже согласовано подозрение по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и 259 (Ложное сообщение о заминировании). Обвинение в подготовке к террористическому акту, по которому было сразу возбуждено уголовное производство, полиция выдвигать ему не будет", - сказал он.

По словам Крищенко, эта позиция полиции согласована с прокуратурой. По выдвинутым обвинениям Белько грозит от 3 до 7 лет заключения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.