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В Киеве неадекватный водитель устроил опасные гонки с полицией: фото и видео последствий

четверг, 19 сентября 2019, 08:50
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В ночь на 19 сентября в Киеве полицейские устроили погоню за автомобилем Peugeot, который скрывался с места ДТП.

Как сообщает "Информатор", в ходе погони авто попало в серьезную аварию. Издание отмечает, что возле метро "Черниговская" Peugeot вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Известно, что первое ДТП с участием лихача произошло на улице Маяковского, где он ударил автомобиль Skoda и попытался уехать с места аварии.

Патрульные начали преследовать нарушителя и потребовали водителя остановиться, но тот лишь набирал скорость. Спускаясь на Броварской проспект он решил войти в поворот не сбавляя ход и потерял управление.

В салоне Peugeot были двое мужчин. Оба отделались легкими травмами. В крови водителя было 0,97 промилле алкоголя.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на мосту в Киеве произошло жесткое двойное ДТП.

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