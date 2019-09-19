В Киеве неадекватный водитель устроил опасные гонки с полицией: фото и видео последствий

В ночь на 19 сентября в Киеве полицейские устроили погоню за автомобилем Peugeot, который скрывался с места ДТП.

Как сообщает "Информатор", в ходе погони авто попало в серьезную аварию. Издание отмечает, что возле метро "Черниговская" Peugeot вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Известно, что первое ДТП с участием лихача произошло на улице Маяковского, где он ударил автомобиль Skoda и попытался уехать с места аварии.

Патрульные начали преследовать нарушителя и потребовали водителя остановиться, но тот лишь набирал скорость. Спускаясь на Броварской проспект он решил войти в поворот не сбавляя ход и потерял управление.

В салоне Peugeot были двое мужчин. Оба отделались легкими травмами. В крови водителя было 0,97 промилле алкоголя.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на мосту в Киеве произошло жесткое двойное ДТП.