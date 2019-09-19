В Киеве произошел жуткий инцидент с мужчиной: фото и видео с места ЧП

В четверг, 19 сентября, в Киеве во дворе жилого дома посреди дороги умер местный житель.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла по адресу улица Энтузиастов, 13 около 15:30. Отмечают, что мужчина упал замертво. На место вызвали медиков и правоохранителей.

По словам полицейских, на теле мужчины выявлен след от протектора авто. Однако они не утверждают, что причиной смерти стал именно наезд. Пока точную причину смерти назвать не могут, она будет известна после экспертизы.

Никто из жителей дома и очевидцев не видел самого момента падения мужчины. Опознать человека также не могут, его лицо в крови.

Как сообщал "Апостроф", 8 сентября в Соломенском районе Киева был найден труп мужчины, личность которого установить на данный момент не удалось.