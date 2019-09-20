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Скорые не могут проехать: "герой парковки" в Киеве заблокировал больницу, фото

пятница, 20 сентября 2019, 17:34
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В пятницу, 20 сентября, в Печерском районе Киева припаркованный на дороге автомобиль заблокировал проезд к больнице.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, из-за автомобиля "Opel" с регистрационным номером АН3174HX на улице Подвысоцкого возникла большая пробка.

По словам свидетелей, через пробку к городской больнице №12 не могут проехать даже кареты "скорой помощи".

Также было опубликовано фото автомобиля нарушителя.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 сентября в Киеве "герой парковки" парализовал движение трамваев в одном из районов.

Кроме того, 9 сентября в Киеве хам на элитном авто нагрубил девушке за замечание о парковке его машины. Водитель поставил свой внедорожник на тротуаре, оставив мало места для пешеходов.

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