Скорые не могут проехать: "герой парковки" в Киеве заблокировал больницу, фото

В пятницу, 20 сентября, в Печерском районе Киева припаркованный на дороге автомобиль заблокировал проезд к больнице.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, из-за автомобиля "Opel" с регистрационным номером АН3174HX на улице Подвысоцкого возникла большая пробка.

По словам свидетелей, через пробку к городской больнице №12 не могут проехать даже кареты "скорой помощи".

Также было опубликовано фото автомобиля нарушителя.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 сентября в Киеве "герой парковки" парализовал движение трамваев в одном из районов.

Кроме того, 9 сентября в Киеве хам на элитном авто нагрубил девушке за замечание о парковке его машины. Водитель поставил свой внедорожник на тротуаре, оставив мало места для пешеходов.