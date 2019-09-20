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В Киеве произошло смертельное ЧП с мужчиной: опубликованы фото

пятница, 20 сентября 2019, 13:56
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20 сентября возле общежития в Дарницком районе Киева нашли убитого мужчину.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Известно, что накануне вечером компания друзей употребляла спиртные напитки, а потом разошлась.

Однако, погибший остался вместе с двумя другими мужчинами. Утром возле общежития нашли его бездыханное тело с многочисленными ранами и ссадинами.

Кроме того, в комнате, где выпивала компания, полицейские обнаружили следы крови.

На месте работают следователи, которые пытаются выяснить обстоятельства смерти мужчины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве избили заместителя Виталия Кличко.

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