В Киеве произошло смертельное ЧП с мужчиной: опубликованы фото

20 сентября возле общежития в Дарницком районе Киева нашли убитого мужчину.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Известно, что накануне вечером компания друзей употребляла спиртные напитки, а потом разошлась.
Однако, погибший остался вместе с двумя другими мужчинами. Утром возле общежития нашли его бездыханное тело с многочисленными ранами и ссадинами.
Кроме того, в комнате, где выпивала компания, полицейские обнаружили следы крови.
На месте работают следователи, которые пытаются выяснить обстоятельства смерти мужчины.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве избили заместителя Виталия Кличко.