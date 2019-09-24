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В Киеве жестоко избили парня, заступившегося за друга: фото

вторник, 24 сентября 2019, 00:16
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В воскресенье, 22 сентября, на Контрактовой площади в Киеве четверо неизвестных избили парня, когда он вступился за своего друга, который необычно выглядел.

Об этом пишет "Киев оперативный" в Facebook.

Так, согласно описанию администраторов сообщества первоначальной целью нападавших был тихий, подстриженный под каре молодой человек, который носил черную одежду. Молодых людей по всей видимости не устроил его внешний вид.

Также было дано описание юношей, которые избили ни в чем неповинного парня. Один из них был в красной рубашке и с бородой, второй – лысый и в черной одежде. В ходе нападения они попали на фото.

Также с ними были мужчина в синей куртке и еще один кавказской национальности (вероятно, грузин) в спортивной одежде. Указано, что они избили целую группу подростков на Подоле, а перед этим участвовали в еще одном конфликте у магазина поблизости.

Известно, что двоих из нападавших задерживала полиция, но спустя некоторое время отпустила.

Пострадавший вследствие драки находится в больнице, ему уже вырезали часть черепа, чтобы удалить гематому. Состояние его тяжелое, он находится в коме.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 19 сентября в Запорожье 32-летнему участнику АТО Николаю Стельмаху во время конфликта в супермаркете разбили битой голову.

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