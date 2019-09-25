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Утонул вместе с авто: под Киевом произошло жуткое ЧП с мужчиной, фото

среда, 25 сентября 2019, 17:04
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Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Под Киевом (Бориспольский район) произошло жуткое ЧП: автомобилист утонул вместе со своей машиной.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"По спецлинии "102" позвонил его друг, с которым они вместе отдыхали и сообщил, что авто ушло под воду и оттуда никто не выплыл", - сообщают правоохранители.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. С помощью специальной техники из воды удалось достать автомобиль, в котором нашли уже неживого человека. Им оказался 41-летний местный житель.

"Два родственника поехали на рыбалку. После того выпили водки и легли спать. Один заснул у костра, а другой в машине. От странного шума ночью проснулся человек на берегу и увидел, как машина тонет в воде. Своего же друга он не нашел", - рассказали подробности трагедии.

Как сообщал "Апостроф", ранее автомобиль вместе с водителем утонул в Киеве.

Также в России военный утонул вместе с БТРом.

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