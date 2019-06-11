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В России военный утонул вместе с БТРом: первые подробности

вторник, 11 июня 2019, 22:28
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Под Калининградом (Россия) во время учений по высадке десанта погиб морской пехотинец.

Об этом сообщает "Интерфакс".

ЧП произошло, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул. Погиб один из военнослужащих, находившихся в боевой машине.

При этом, в военном следственном управлении по Балтийскому флоту подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, но не раскрыли детали случившегося.

По факту возбудили уголовное дело.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России военные БТРы устроили групповое ДТП с легковушками. Инцидент случился в Курске в среду, 27 февраля. Там два БТР "взяли в клещи" несколько автомобилей на проезжей части, парализовав дорожное движение улицей.

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