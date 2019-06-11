В России военный утонул вместе с БТРом: первые подробности

Под Калининградом (Россия) во время учений по высадке десанта погиб морской пехотинец.

Об этом сообщает "Интерфакс".

ЧП произошло, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул. Погиб один из военнослужащих, находившихся в боевой машине.

При этом, в военном следственном управлении по Балтийскому флоту подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, но не раскрыли детали случившегося.

По факту возбудили уголовное дело.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России военные БТРы устроили групповое ДТП с легковушками. Инцидент случился в Курске в среду, 27 февраля. Там два БТР "взяли в клещи" несколько автомобилей на проезжей части, парализовав дорожное движение улицей.