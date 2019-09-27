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Под Киевом поймали скрывавшегося годами педофила: фото

пятница, 27 сентября 2019, 19:14
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Под Киевом задержали опасного педофила, который годами скрывался под чужими именами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 году он совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате", - рассказали в полиции.

В течение последних нескольких лет злоумышленник проживал под чужим именем и фамилией, постоянно менял адреса проживания.

В четверг, 26 сентября, преступника все-таки удалось задержать под Киевом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве педофил напал на девочку в подъезде.

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