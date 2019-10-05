Жизнь без прикрас: в сети показали печальные фото из Киева

В интернете опубликовали печальные фотографии Киева на одной из железнодорожных станций.

Об этом сообщают в группе "Чарівний Київ" в Facebook.

"Пакистан? Камбоджа?", - написали в сети. Однако снимки сделали на станции поездов "Зенит", которая расположена недалеко от станции метро Почайна.

Пользователи сети прокомментировали фотографии и даже разместили карту с отметкой, где они были сделаны.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали печальные фото, как в центре Киева вандалы окрасили воду в одном фонтане в зеленый цвет, а в другой - вылили мыльный раствор.

Также в интернете появились снимки того, во что превращается побережье Днепра в столичном Гидропарке: везде воняет фекалиями, а вода превратилась в болото из канализационных вод.