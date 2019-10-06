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Участники вече в Киеве выдвинули требования Зеленскому: эксклюзивные фото

воскресенье, 06 октября 2019, 16:00
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Активисты на Майдане в Киеве потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отменить свои действия по согласованной накануне так называемой "формуле Штайнмайера".

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Участники вече призвали людей к общенациональной мобилизации для сопротивления капитуляции на Донбассе. По словам организатора мероприятия Мирослава Гая, если Зеленский не услышит народ, то активисты выведут на улицы миллионы людей. Он заверил, что у них все получится.

Также требуют отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

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Фото корреспондента "Апострофа"

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси согласовала документ, развивающий так называемую "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины. На принятии такого закона настаивала Россия.

Как сообщал "Апсотроф", 6 октября во многих городах Украины собрались вече против согласования накануне в Минске так называемой "формулы Штайнмайера".

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