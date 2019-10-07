Убийцу из Киева спустя два года поймали в России: что об этом известно

В Киеве 22-летний парень убил своего знакомого и два года скрывался в Санкт-Петербурге, где его и задержали.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отметим, что убийство произошло в октябре 2017 года. Так, все началось с того, что тело мужчины с признаками удушения нашли в его собственной квартире.

Полицейские выяснили, что владелец жилья не вышел на работу, на телефонные звонки не отвечал, а потом коллеги решили проведать его, чтобы узнать причину отсутствия на работе. В квартире его обнаружили мертвым, также исчез автомобиль, которым пользовался убитый.

Подозреваемым оказался 22-летний знакомый убитого. Правоохранители выяснили, что он скрывается на территории РФ. В январе 2019 года при содействии департаментов уголовного розыска и Международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины установили местонахождение и задержали подозреваемого в Санкт-Петербурге.

На днях его передали столичным оперативникам. Соломенский районный суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло убийство 16-летней девушки.