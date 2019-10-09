В Киеве отличились жутким ремонтом "уставшего" моста: опубликовано фото

9 октября в Киеве на Привокзальной площади в ответ на обращение об аварийном состоянии моста коммунальщики отремонтировали мост с помощью ниток и скотча.

Об этом сообщается на странице Kyiv LIVE в Telegram.

На фото видно, что перила моста находятся в крайне критическом состоянии и пребывание на мосту до сих пор является опасным. Ведь, нитки и скотч никоим образом не решили проблему.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня с Южного путепровода в столице обвалилось бетонное покрытие и упало на проезжающий под ним автомобиль.

Также работники коммунальных предприятий приступили к ремонту моста возле станции метро "Нивки", с которого начали осыпаться элементы опор. Стоит отметить, что путепровод открылся после капитального ремонта всего пару лет назад, в августе 2017 года.