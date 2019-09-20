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Внезапная "усталость": опубликованы новые фото и видео недавно открытого моста в Киеве

пятница, 20 сентября 2019, 19:52
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Работники коммунальных предприятий приступили к ремонту моста возле станции метро "Нивки", с которого начали осыпаться элементы опор.

Об этом сообщает "Информатор".

Стоит отметить, что путепровод открылся после капитального ремонта всего пару лет назад, в августе 2017 года.

Журналисты отмечают, что повреждения моста оказались незначительными, а их возможной причиной мог стать большегрузный транспорт, который регулярно проезжает по нему.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео как в Киеве с пешеходного моста с Почтовой площади на Труханов остров упала часть бетонной конструкции.

Кроме того, 24 июня с Южного путепровода в столице обвалилось бетонное покрытие и упало на проезжающий под ним автомобиль.

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