В Киеве поймали извращенца, пристававшего к школьнице: полиция показала фото и видео

В Киеве пьяный мужчина решил развлечься тем, что продемонстрировал свой половой орган 14-летней девочке, но был увиден на горячем случайным прохожим, который не оказался равнодушным и вызвал полицию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Компания несовершеннолетних шла по парку на улице Милютенко. В это время неизвестный обратился к одной из девочек и, сняв белье, обнажил свой половой орган", - рассказали в полиции.

Случайный прохожий, который стал свидетелем этой картины, сразу позвонил на 102 и рассказал полицейским, в каком направлении убежал мужчина.

Вскоре его задержали. Им оказался 30-летний местный житель. Он был ранее судим за совершение разбоя и нанесение смертельных телесных повреждений. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве завелся маньяк, который нападает на мужчин со спины с ножом.