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"Цунами" из облаков: сеть удивили необычные фото неба в Киеве

пятница, 11 октября 2019, 02:06
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На небе над столицей заметили необычное зрелище, напоминающее "цунами".

Об этом сообщила пользовательница соцсетей Анна Молчанова в Facebook.

Пока неизвестно, как объяснить это небесное цунами.

Как сообщал "Апостроф", до 10 октября на безоблачном небе в северном полушарии можно будет наблюдать пик метеорного потока Дракониды. На небе можно будет увидеть десятки "падающих звезд" в виде ярких вспышек. Поток состоит из мелких частиц, отколовшихся от кометы Джакобини Циннера, которая была открыта более 100 лет назад.

Кроме того, ученые-астрофизики заявили об удивительном открытии - им удалось обнаружить мегаструктуру, которая связывает разные галактики; ее даже успели назвать "нитями Бога".

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