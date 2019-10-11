"Цунами" из облаков: сеть удивили необычные фото неба в Киеве

На небе над столицей заметили необычное зрелище, напоминающее "цунами".

Об этом сообщила пользовательница соцсетей Анна Молчанова в Facebook.

Пока неизвестно, как объяснить это небесное цунами.

Как сообщал "Апостроф", до 10 октября на безоблачном небе в северном полушарии можно будет наблюдать пик метеорного потока Дракониды. На небе можно будет увидеть десятки "падающих звезд" в виде ярких вспышек. Поток состоит из мелких частиц, отколовшихся от кометы Джакобини Циннера, которая была открыта более 100 лет назад.

Кроме того, ученые-астрофизики заявили об удивительном открытии - им удалось обнаружить мегаструктуру, которая связывает разные галактики; ее даже успели назвать "нитями Бога".