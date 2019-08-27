В Киеве произошло страшное ЧП с женщиной и собакой: фото и видео

В понедельник, 26 августа, в Деснянском районе Киева женщина выпрыгнула с окна многоэтажного жилого дома со своей собакой.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла по адресу улица Каштановая, 4 около 20:00. Там под окнами 18-этажного дома обнаружили тело женщины и животного.

Как выяснили правоохранители, женщина проживала в квартире на седьмом этаже. По неизвестным причинам она взяла свою собаку и выпрыгнула с балкона вниз. От полученных травм она скончалась на месте, а также погибла и собака.

"Личность погибшей установлена. Предварительно, женщина 1966 года рождения имела психические отклонения. Предсмертную записку не нашли. Что именно случилось и подробности происшествия будут выясняться", - говорится в сообщении.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", 19 августа в Днепре у входа в подъезд жилого дома на Донецком шоссе был обнаружен труп девушки, предварительной причиной смерти называют самоубийство.