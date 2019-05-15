В сети показали фото ловкой воровки, замеченной в киевском магазине

В сети появилось несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева и несколько раз ею рассчиталась.

Фото было опубликовано на Telegram-канале "Киев оперативный".

Владелец карты отметил, что воровка приобретала в основном продукты питания.

Ее снимки удалось получить благодаря записям с камер службы безопасности в магазине.

"Вчера украли карту. Сегодня утром, как только проснулся, увидел много транзакций. Связался со службой безопасности и вот - эта дама ходила по магазинам и покупала продукты за мой счёт", - отмечает автор подписи.

Мужчина попросил помощи у киевлян в поиске злоумышленницы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые подозреваются в том, что они похитили мобильный телефониз сумки пассажирки маршрутки.