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В Киеве отец устроил опасное ЧП с маленьким ребенком: фото и видео

понедельник, 14 октября 2019, 16:57
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Фото: Киев оперативный\Facebook

В Киеве в воскресенье, 13 октября, произошел поистине вопиющий случай: мужчина на несколько часов оставил запертым в Jaguar своего двухлетнего сына.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Он неугомонно плакал. Автомобиль был закрыт ,и никого из взрослых рядом не было. Сама машина была припаркована больше часа. Все отвлекали ребенка, как могли. Немного успокоили и вызвали полицию ... за ними приехала и скорая помощь", - говорится в сообщении.

Прохожим, дабы остановить истерику ребенка, пришлось разбить стекло. Медики осмотрели малыша, он был здоров и ухожен.

"Вскоре пришел и сам отец... Как пояснил работникам полиции, он выходил в аптеку за лекарствами, потому что ребенок болел. Верить его словам сложно, поскольку суммарно он оставил ребенка более чем на два часа", - рассказали активисты.

Как сообщал "Апостроф", 3 октября, в Киеве произошло жуткое ЧП с мальчиком.

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