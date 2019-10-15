Выхватил сумочку из рук и попытался сбежать: в Киеве поймали наглого грабителя, фото

Злоумышленник, совершивший на улице Киева грабеж среди белого дня, был задержан патрульными полицейскими по описанию пострадавшей.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева на свой странице в Facebook.

Полицейские опубликовали фотографию задержанного, которого подозревают в совершении грабежа на територии Гидропарка. Среди белого дня он выхватил сумочку из рук прогуливающейся женщины и убежал в сторону леса. Вместе с подругой потерпевшая попыталась догнать грабителя, но тот на ходу достал деньги из кошелька, который находился в похищенной сумке, и ускорился.

Женщины подробно описали внешний вид злоумышленника патрульным полицейским. Вскоре они обнаружили гражданина, похожего по описанию. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для правовой квалификации действий задержанного.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 14 октября, из Фастовского отделения полиции сбежал опасный преступник.